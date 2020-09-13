Даниила Медведева оштрафовали на 3 тысячи долларов за поведение на US Open

Первая ракетка России Даниил Медведев подвергся штрафным санкциям после полуфинального матча Открытого чемпионата США против австрийца Доминика Тима. Российскому теннисисту выписан штраф в размере 3 тысяч долларов.

Скандальный эпизод матча состоялся в первом сете при счете 2:3 в пользу Тима. Меведев выполнил подачу, попал в аут, судьи этот эпизод просмотрели и эпизод завершился очков в пользу австрийца. Даниил попросил судью показать повтор момента, но тот ему отказал – по мнению арбитра Тим принял подачу Даниила до просьбы россиянина о "челлендже".

В результате неоднозначной ситуации Медведев пошел на чужую половину корта, указал судье на место, куда попал его мяч после подачи. Судья вынес теннисисту из России предупреждение за пересечение линии сетки, что является нарушением. Даниил в ответ лишь спросил у супервайзера матча причину своей вины. Но вскоре после завершения матча признался, что был слишком эмоционален.

Встреча завершилась поражением Медведева со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7) и вылетом с турнира.