Американский теннисист показал Медведеву неприличный жест в матче US Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо продемонстрировал неприличный жест в адрес первой ракетки России Даниила Медведева во время матча четвертого круга US Open. Американец оказался настолько расстроен игрой, что в одном из эпизодов показал россиянину средний палец.

Инцидент произошел в первом сете, когда Даниил заработал очко в свою пользу, перебросив вышедшего к сетке соперника "свечкой". Мяч попал под самую линию корта и Тиафо выразил негодование этому моменту, подняв левую руку вверх и показав оскорбительный жест. Судьи на этот эпизд внимания не обратили.

По итогам же встречи Медведев попросту не оставил шансов Тиафо на победу, нанеся тому разгромное поражение. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:0 в пользу теннисиста из России. Один из лидеров российского тенниса вышел в четвертьфинал, где сыграет со своим соотечественником и второй ракеткой России Андреем Рублевым.