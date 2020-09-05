Даниил Медведев одержал третью победу на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США. Посеянный под третьим номером Медведев обыграл американца Джеффри Вульфа в трех партиях.

Пятая ракетка мира Даниил Медведев не испытал больших проблем в игре 21-летним Джеффри Вульфом, занимающим 138 место в рейтинге. Два первых сета Даниил выиграл 6:3, а в третьей партии победил 6:2. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Соперник Медведева определится в поединке Мартон Фучович (Венгрия) – Фрэнсис Тиафо (США). Матч пройдет в ночь с субботы на воскресенье.