Даниил Медведев: я скорее рад, чем разочарован

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США. В полуфинале Даниил уступил австрийцу Доминику Тиму в трех партиях – 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

"У меня сейчас смешанные чувства. Но все же я больше рад, нежели огорчен. Два месяца назад я не был недоволен своим состоянием и не верил, что смогу дойти до полуфинала US Open. Были проблемы на тренировках. Но здесь я показал отличную игру", – проводит слова Медведева РИА Новости.

В ближайшее время Медведев отправится к Монако, где начнет подготовку к Открытому чемпионату Франции. Перед началом Roland Garros Даниил сыграет на турнире в Гамбурге.