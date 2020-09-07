Шаповалов обыграл Гоффена в 1/8 финала US Open

Канадский теннисист, 17-я ракетка мира Денис Шаповалов в 1/8 финала Открытого чемпионата США в четырех сетах за три часа 30 минут обыграл бельгийца Давида Гоффена – 6:7 (0:7), 6:3, 6:4, 6:3.

Шаповалов 13 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 16, а у Гоффена, занимающего десятое место в рейтинге ATP, три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк из семи.

Таким образом, канадец вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять испанец Пабло Карреньо-Буста (27), переигравший в 1/8 финала представителя Литвы Ричардаса Беранкиса (65).