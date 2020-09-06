Пандемия подтолкнула развитие технологий, считает Путин

Пандемия коронавируса подтолкнула развитие дистанционного образования и телемедицины, однако кардинально вирус ничего не изменил и не изменит. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Онлайн-обучение, телемедицина и так далее. Ну чего – этого не было, что ли? Было. Просто условия, в которые мы попали, подтолкнуло развитие этих направлений, этих отраслей", – отметил глава государства в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин". Этот разговор состоялся еще 12 июня.

"Мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов – и наши компании справились с этим, – подчеркнул Путин. – Ничего не то что не обвалилось – справились, и даже еще резерв есть".

По словам Путина, это говорит о том, что "все, что эффективно работает", будет и дальше развиваться. "В этом смысле, конечно, инфекция кое-что изменила", – сказал президент, добавив, что кардинально при этом коронавирус ничего не поменял и не поменяет. "Постепенно все вернется на свои круги", – выразил уверенность глава государства.