Япония готовится к удару тайфуна "Хайшэнь". Он может поставить рекорд по силе ветра и объему осадков.

Сто тысяч жителей на юго-западе страны уже получили предупреждение об эвакуации. Отменены сотни внутренних авиарейсов. С завтрашнего дня приостановят движение скоростных поездов на западе и юго-западе Японии, сообщает "Россия 24".

22 тысячи сотрудников сил самообороны приведены в полную готовность. Прекращают работу заводы на острове Кюсю, на который как раз и придется основной удар стихии.

Юго-западная часть Японии только что перенесла удар другого мощного тайфуна – "Майсак".