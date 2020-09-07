Из Японии в Приморье идет супертайфун

Тайфун "Хайшэнь" придёт в Приморье раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает гидрометцентр. Уже сегодня в крае ожидается усиление ветра до 32 метров в секунду. Сильные дожди подходят к крупным городам и 12-ти районам региона. Власти Владивостока разрешили детям пропустить занятия в школе и просят местных жителей не покидать дома без особой надобности.

Меры безопасности усилены и на Тихоокеанском флоте. Боевые корабли дополнительно удерживают у причалов буксирами. Уровень моря в ближайшие часы может подняться до критических отметок. Специалисты прогнозируют четырёхметровые волны.

Приморский край ещё не оправился от предыдущего удара стихии. Несколько дней назад на регион обрушился другой тайфун. 3 человека погибли, более 50-ти пострадали. Ураганный ветер срывал крыши с домов, повалил более тысячи деревьев. Без света тогда остались более 150 тысяч человек. До сих пор электричество полностью не восстановлено, сообщает телеканал "Россия 24".