Вслед за тайфуном: Приморье готовится к дождевым паводкам

В Приморье 7 сентября начались дожди, которые определяет северо-восточный тайфун "Хайшен". В связи с повышенными осадками в регионе и ожидаемым их усилением прогнозируется формирование новых дождевых паводков с резкими подъемами уровня воды на 0,7-2,5 метров. На отдельных участках южных, западных и юго-восточных районов возможен выход воды из русла рек. Создается угроза затопления сельхозугодий, дорог и хозяйственных объектов. Под угрозой Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский районы. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток" в эфире "Россия 1" и "Россия 24",

Однако, как сообщает пресс-служба Примгидромета, за прошедшие сутки осадков не отмечалось. Наиболее интенсивный спад уровня воды – 0,3-0,6 метра – наблюдался на реках южных и центральных районов края, где 5-6 сентября обрушился тайфун "Майсак". Несмотря на то что опасных гидрологических явлений не отмечается, все еще сохраняется высокий уровень воды на отдельных участках рек Приморья.

Тайфун "Хайшен" продвигается и влияет на погоду Приморского края, со второй половины 7 сентября ожидается прекращение спада уровня воды.

Напомним, 3 сентября на Приморский край обрушился тайфун "Майсак", который обрушил ливневые дожди и ураганный ветер на регион, впервые за последние 50 лет Владивосток столкнулся с порывами ветра около 40 метров в секунду.