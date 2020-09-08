Из-за тайфуна "Хайшен" в Приморье за сутки превышена месячная норма осадков

Тайфун "Хайшен" за минувшую ночь принес в Приморье больше месячной нормы осадков. Вода может перелиться через дамбу в одном из районов края, сообщает правительство региона. На месте дежурят спасатели, передает телеканал "Россия 24".

Порывы ветра накануне достигали 30 метров в секунду. Реки вышли из берегов. Вода залила дороги и отрезала несколько сел, подтопила дома и участки. Спасатели приготовили лодки, чтобы перевозить людей. Круглосуточно работают и аварийные бригады.

Почти 2 тысячи человек остаются без электроэнергии. В нескольких районах края введен режим ЧС.

"Хайшен" вынес на берег тонны водорослей и ракушек. Сейчас тайфун ослабел до обычного циклона. К вечеру вихрь окажется в районе китайского города Харбин, где будет затухать.