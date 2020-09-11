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Тайфун "Майсак" 31 минуту назад

11 сентября 2020 06:00

Приморье восстанавливается после двух тайфунов

Аварийные службы полностью восстановили подачу электроэнергии жителям Приморья, сообщает телеканал "Россия 24". После тайфунов, которые прошли над краем, без света там оставались до 100 тысяч человек. Бригады, в том числе подкрепление из других регионов, работали круглосуточно.

Но и сейчас ситуация в Приморье непростая. Продолжаются дожди. Из-за этого реки выходят из берегов. Под Уссурийском за минувшую ночь уровень воды поднялся почти на полтора метра. Затоплены новые дороги, дома и участки. Спасатели развернули пункт временного размещения. Местным жителям предоставили горячее питание и предметы первой необходимости.

Прогнозы специалистов внушают надежду: вода в ближайшее время пойдет на спад. Но пока в 14 селах еще действует режим ЧС.

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