В населенных пунктах Приморья и Хабаровского края – сложная паводковая обстановка

Уровень воды в Амуре у Хабаровска в ближайшее время может достичь критической отметки. Введён режим чрезвычайной ситуации. В опасной зоне находятся дороги и линии электропередач.

В городском округе подтоплены более тысячи дачных участков. Территорию патрулируют спасатели; они приготовили лодки на случай ухудшения ситуации. Аварийные бригады переходят на усиленный режим работы, заступают на круглосуточные дежурства. Коммунальщики устанавливают насосы для откачки воды из ливневой канализации.

Сложная обстановка из-за тайфуна "Хайшен" и в Приморском крае. В четырех районах региона введён режим ЧС. В центре Уссурийска паводок подступает к жилым домам. Уровень воды в местной реке продолжает расти – за минувшую ночь он поднялся почти на полметра. Несколько сёл отрезаны от транспортного сообщения, там организованы лодочные переправы. Нарушена подача электроэнергии. Без света в Приморье остаются около тысячи человек, сообщает телеканал "Россия 24".