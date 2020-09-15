ЕАО и Хабаровский край: в зоне паводка – более 1500 дачных участков

Прорыв дамбы в Еврейской автономии ликвидирован. Спасатели установили гидробарьеры протяженностью свыше 600 метров в районе села Ленинское. Готовятся к пику паводка и в Хабаровске; уровень воды в Амуре скоро может перешагнуть критическую отметку.

Прорыв дамбы в Еврейской автономной области ликвидирован. Спасатели установили гидробарьеры, чтобы сдержать поток воды между озером Быково и рекой Амур и не допустить затопления автодороги.

В работах заняты сотни специалистов; помощь оказали и военные. Они уложили свыше 25 тысяч мешков с песком.

Дамбу прорвало накануне. Затопило десятки дворов, несколько домов и участков дорог. Одно из сел оказалось отрезанным от мира

Готовятся к пику паводка и в Хабаровске. Там, по прогнозам МЧС, уровень воды в Амуре скоро может перешагнуть критическую отметку – шесть метров. В десяти районах Хабаровска введён режим чрезвычайной ситуации. Затоплено полторы тысячи дачных участков, еще более тысячи находятся под угрозой.