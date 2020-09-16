Прорыв дамбы в ЕАО: эвакуация продолжается

Из-за подтопленных во время паводков домов 24 жителя Ленинского района Еврейской автономной области (ЕАО) поселились в пункте временного размещения. Эвакуация людей продолжается.

Как сообщалось, дамбу в Ленинском, где проживают около 6 тысяч человек, прорвало утром в минувший понедельник, вода хлынула к домам.

Сейчас прорыв частично ликвидирован, однако в дамбе остается течь. По прогнозам, максимальный уровень подъема воды может составить 980 сантиметров.

К настоящему времени в зону затопления попало девять улиц, семь двухквартирных жилых домов и 84 приусадебных участка. В ликвидации чрезвычайной ситуации участвуют 908 человек – спасатели из ЕАО и соседней Амурской области, сотрудники полиции, военнослужащие и волонтеры, задействовано 123 единицы техники, передает ТАСС.

Активную помощь оказавшимся в зоне бедствия оказывают военные: они поднимают мебель, бытовую технику и продукты на чердаки, переносят вещи в более безопасные места, чтобы спасти их от воды, помогают восстановить придомовые ограждения.

Пик паводка ожидают в Хабаровском крае. Спасатели патрулируют дачные участки, помогают тем, кто уже в зоне подтопления. Она затронула примерно 2 тысячи частных домов и подворий. Больше других пострадало от паводковых вод село Корсаково-2. Сотрудники МЧС помогают жителям спасти уцелевшие вещи, а тем, кто не захотел покинуть дома, подвозят питьевую воду, обогреватели – они нужны, поскольку в целях безопасности электроподстанции отключили. Как сообщает МЧС региона, за сутки уровень воды в Амуре вырос на 13 сантиметров, а еще через сутки – к 17 сентября – может достичь опасной отметки в 6 метров. В городе объявлен режим ЧС, развернуты пункты временного размещения.

В Иркутской области пострадавшие от прошлогоднего паводка районы продолжают приводить в порядок военные. Так, в городе Тулуне сводный отряд Минобороны рекультивировал 40 гектаров земли, снес 250 аварийных домов и построек. Для этих работ использовались машина заграждения на базе танка Т-72, инженерный путепрокладчик и экскаватор.

"Совместно с администрацией Тулунского района проведена инженерная разведка местности, определены первоочередные задачи. Для проведения демонтажа аварийных строений и рекультивации земель будет использоваться специальная инженерная техника. Личный состав планирует завершить работы к 1 октября текущего года", – доложил командир сводного отряда Министерства обороны РФ Роман Бочкарев.