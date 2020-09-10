В Приморском крае ожидают новый удар стихии

Бывший тайфун "Хайшен", который вроде бы уже ушёл в Китай и стал циклоном, решил вернуться в Россию. А это значит, что опять пойдут дожди и угроза паводков в регионе никуда не делась.

Сложная обстановка и сейчас сохраняется в нескольких районах, сообщает телеканал "Россия 24". В Уссурийске уровень воды накануне поднялся на 3 метра и достиг отметки "опасное явление".

Подтопленными оказались дороги – семь населённых пунктов отрезало от большой земли. Хотя сейчас уровень воды в реках снижается – не исключено, что это затишье перед очередной бурей.

Всё более серьёзной ситуация становится и в соседнем Хабаровском крае. Там введён режим ЧС. Уровень Амура в районе столицы региона растёт. Он превысил 5 метров. Под водой оказались полторы тысячи участков. Местные власти прекращают движение пассажирских теплоходов. Людей просят экстренно покинуть дома в опасной зоне.