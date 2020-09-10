Дальний Восток готовится к паводку

Десятый тайфун этого сезона – "Хайшен" – еще не сказал своего последнего слова и продолжает кружить над Дальним Востоком, а реки региона стремительно поднимаются. Сколько еще будут идти дожди в бассейне Амура? И когда до России дойдет паводковая волна из Китая?

Тайфун "Хайшен" привел к новому подъему рек Дальнего Востока. В Хабаровске со среды действует режим ЧС. С начала августа уровень Амура поднялся здесь почти на 4,5 метра, до отметки опасного явления остается чуть более одного метра, и вода продолжает пребывать. Из отдельных районов ее даже приходится откачивать. По прогнозам МЧС России, ситуация будет лишь усугубляться: к середине сентября зеркало воды достигнет отметок 530-550 сантиметров, и это при том, что в регионе уже подтоплены 11 населенных пунктов. И это – лишь один пример.

Наводнения отмечаются и в Приморье, и в Еврейской автономной области – там затопленными остаются сотни приусадебных участков. В ответе за это, конечно, не один только "Хайшен" – Дальний Восток заливает дождями уже много недель подряд. Однако ливни последних дней были особенно мощными. Достаточно сказать, что с начала месяца на некоторых станциях Хабаровского края и Еврейской автономной области выпало больше, чем обычно выпадает за весь сентябрь, а в Приморье норма местами превышена вдвое.

Неудивительно, что вода в реках стала пребывать с новой силой. На снимках, предоставленных госкорпорацией "Роскосмос", хорошо видно, насколько сильно разлился сейчас Амур. Пойма реки местами затоплена на два и более метров.

Прирост уровней отмечается почти на всем протяжении реки, причем в среднем течении на довольно большой территории в среду вода поднялась на 15 и более миллиметров. Растут также и крупнейшие притоки Амура. В ближайшие дни этот процесс продолжится в силу сразу нескольких факторов.

Во-первых, "Хайшен" все еще кружит над регионом, вернее, уже не совсем он, а циклон, образовавшийся из тайфуна. На север его не пропускает антициклон, охвативший Якутию, поэтому самые сильные ливни вновь ожидаются в Хабаровском крае и Приморье: местами свыше 23-30 миллиметров за сутки.

Они не будут продолжительными и уже завтра ослабеют, а затем под влиянием того же антициклона и вовсе придет бабье лето: плюс 18 – 21 градус. Однако и того, что выльется, будет достаточно, чтобы осложнить паводковую обстановку.

Ну а во-вторых своего слова еще не сказал крупнейший приток Амура – Сунгари. Эта река обеспечивает до трети всего стока реки и течет по территории Китая. В ее долине "Хайшен" вылил огромное количество влаги: за два дня – 80-100 миллиметров. Большая вода из Поднебесной придет в Россию примерно через неделю. Сунгари впадает в Амур чуть выше Хабаровска, это значит, что паводковая волна пронесется и через этот город.