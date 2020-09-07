По Японии пронесся супертайфун "Хайшэнь"

В Японии два десятка человек пострадали из-за супертайфуна "Хайшэнь", самого сильного за последние полвека. Он надвигается с юга. Скорость ветра местами превышает 60 метров в секунду – это 216 км в час.

Без электричества остались 430 тысяч домов. Предупреждение об эвакуации получили более 8 миллионов жителей.

Основной удар стихии придется на остров Кюсю, там может выпасть до 600 миллиметров осадков. В Японии отменены сотни внутренних авиарейсов, приостановлено движение скоростных поездов, сообщает телеканал "Россия 24".