Оползень за секунды уничтожил заводской цех в Южной Корее

Два человека пропали без вести, пятеро получили различные травмы в результате удара тайфуна "Хайшень" по Южной Корее. Сопровождаемые шквалистым ветром проливные дожди вызвали множество оползней, которые повредили около 600 строений, в том числе жилые дома. Камера наблюдения зафиксировала, как поток грязи уничтожил один из цехов в окрестностях города Кимхэ (провинция Кёнсан-Намдо).

Оползню потребовалось несколько секунд, чтобы проломить стену здания и едва ли не целиком залить помещение грязью и камнями. У спасателей ушло несколько часов на то, чтобы вызволить оказавшегося на пути бурного потока рабочего.

Двум жителям провинций Канвондо и Кёнсан-Пукто повезло куда меньше – их течением унесло в неизвестном направлении. Найти пропавших не могут и сейчас.

Всего от валившего деревья и рвавшего крыши тайфуна пострадали несколько сотен человек: они не могут вернуться в свои дома, которые оказались повреждены стихией.