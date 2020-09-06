Появились кадры с места столкновения поездов в Белгородской области

Около пяти часов утра в воскресенье, 6 сентября, на территории Лебединского горно-обогатительного комбината в Губкинском городском округе Белгородской области произошло столкновение поездов, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным спасателей, после удара один из электровозов вспыхнул. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Известно, что на перегоне Кварцитная – Узловая поезд вынужденно остановился на уклоне для устранения технической неисправности. После этого состав самопроизвольно покатился вниз и врезался в другой поезд, такие сведения приводит ТАСС, со ссылкой на представителя предприятия.

Помимо подвижного состава повреждения получила контактная сеть и оборудование, установленное на путях.