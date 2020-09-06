Заплатить за компенсацию: развод вместо льгот

С вопиющей циничностью столкнулись десятки тысяч москвичей, попавших в сети частной юридической компании. Клиентам, которые были уверены, что разговаривают с представителями Пенсионного фонда, обещали бесплатно помочь оформить льготы и освободить от многих выплат. В итоге освободили их кошельки, причем на немалые суммы.

Люди с документами в руках, стоящие под золоченой табличкой "Правовой юридический центр", пребывают в смятении. Еще пару часов назад они были уверены, что здесь им бесплатно помогут оформить социальные льготы и выплаты.

"Я позвонила в Пенсионный фонд на горячую линию по поводу того, что мне как бы пенсию не пересчитали. По ссылке в интернете вылезает как раз вот этих господ сайт, на котором якобы пенсионные услуги оказываются. Но на самом деле это вот они", – говорит одна из пострадавших.

Ошибиться действительно несложно. Если вбить в поисковой строке слова "оформить пенсионные льготы", то одной из первых появляется ссылка с надписью Пенсионный фонд. Интернет-сайт пестрит государственной символикой, обещаниями бесплатных консультаций. Выясняя по телефону, какие документы нужны для оформления материнского капитала, Линда Кожасаева была уверена, что разговаривает с сотрудником Пенсионного фонда. Поэтому была немало удивлена, когда личную встречу ей назначили в правовом центре, да еще попросили 30 тысяч за услуги.

"Частная юридическая консультация на Сухаревской представляется Пенсионным фондом России. Они говорили, что документы можно сдать только через них", – рассказывает Кожасаева.

Каждого, кто приезжает в Пушкарев переулок, неизменно впечатляет представительное здание и деловая обстановка, царящая внутри. Сотрудники организации с порога заявляют, что работают по государственной квоте.

Сергей Чиркин позвонил, чтобы узнать порядок начисления пенсии. Голос в телефонной трубке сообщил радостную новость: Сергею Васильевичу положено звание "Ветеран труда"! И попросил приехать как можно быстрее.

"Обещали пенсию – надбавку до 40 тысяч и "Ветерана труда". То есть это льготы на все коммунальные услуги", – говорит дочь Чиркина Елена Колыванова.

В результате пенсионер заплатил 400 тысяч за два договора с расплывчатыми формулировками на оказание сомнительных юридических услуг.

"К сожалению, мы имеем частые случаи обращения граждан и попадания в такие ситуации. Поэтому мы всех всегда просим: сначала придите к нам, позвоните нам", – говорит начальник отдела по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области Марина Густова.

Но обещания бесплатной помощи в оформлении льгот действую гипнотически. Возле офиса очереди с самого утра. Заметив камеру, сотрудники центра бросают консультации, выстраиваются цепью, преграждая вход корреспондентам. С каждой минутой официальной терминологии в речи "юристов" все меньше.

Угрозы атлетически сложенных "консультантов" оказались не пустыми. Несколько ударов принял на себя звукооператор. Повреждены камера и микрофон.

Удивительно, но даже после визита полиции и выхода сюжета так называемый "правовой центр" не прекратил работать. Точнее, обманывать. По отработанной схеме. После того, как человек платит деньги, его под разными предлогами выпроваживают на улицу и внутрь уже не пускают.

"Очевидно, что данная организация совершает действия, которые могут быть квалифицированы по статье 159 Уголовного кодекса: "Причинение материального ущерба путем обмана или злоупотребление доверием". Мошенничество", – объясняет юрист Ирина Воронкова.

Телефон горячей линии замолчал только после того, как в ситуацию вмешался Следственный комитет. В офисе в Пушкаревом переулке прошли обыски. Уже есть первые результаты.

"В ходе проведенных следственных мероприятий установлено, что преступниками, осуществляющими свою деятельность от лица ООО "Гала", причинен ущерб материальный на крупные суммы различным гражданам", – сообщил руководитель Мещанского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по г. Москве Марат Тамбиев.

Сейчас следователи устанавливают личности всех причастных к деятельности центра и сумму причиненного ущерба. Речь может идти о десятках и даже сотнях миллионов рублей.