Юристы-аферисты и знакомые лица

Юристы-аферисты. Все чаще в последнее время люди становятся жертвами сомнительных защитников. Они предлагают бесплатные консультации, прикрываются вывесками с броскими названиями и громкими именами, а на деле просто обирают клиентов. Сколачивают капитал и пиарятся на их бедах. Это своеобразные компании-ловушки. Люди покупаются на знакомые лица, но вместо реальной помощи вынуждены сами решать свои проблемы. Как же не попасть в сети недобросовестных знатоков закона и почему защита порой превращается в пиар?

Они тщетно обивают пороги столичной юридической фирмы. Двери никто не открывает. Компания "Правовая помощь" сбежала. По одной информации, переехала, не сказав клиентам куда, по другой — закрылась. Полсотни человек остались без помощи и без денег.

"Я говорю: ребята, все, четвертый месяц вы ничего не делаете! Возвращайте мне деньги! Они говорят: "А вы их не получите! Идите, куда хотите", — рассказывает пострадавшая от действий сотрудников юридической фирмы Светлана Скляр.

Юристы-аферисты заманивали клиентов звонками по телефону и яркими листовками на улицах с предложением бесплатной юридической помощи. Журналист программы "Дежурная часть" на телеканале "Россия 24" позвонил по указанному номеру.

Там ему объяснили, что пообщаются с ним бесплатно, но если о чем-то договорятся, то придется заплатить: работа бесплатной не бывает.

Подобных историй немало. В феврале в Крыму арестовали влиятельного юриста из Владимира Андрея Куницкого. Он, предположительно, обманом заставлял своих клиентов подписывать долговые расписки на миллионы рублей.

А так решают проблемы с недовольными посетителями суровые мужчины из Челябинска: глава местной юридической конторы с татуировками на всю руку пытается избавиться от пожилого клиента.

Эти любительские кадры получены из Пензы. Бизнесвумен Кристина Мельниченко пришла в полицию с заявлением на сотрудников московской юридической компании "Гордон и сыновья" и лично на руководителя фирмы Екатерину Гордон.

"Гражданкой подано заявление о возможных мошеннических действиях со стороны организации, оказывающей юридические услуги. По данному заявлению проводится проверка. По данному факту будет принято процессуальное решение", — информирует начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Кристина Мельниченко рассказывает, что обратилась к Екатерине Гордон за помощью: она хотела привлечь к ответственности "потомственную гадалку", которая вытянула из ее кошелька около двух миллионов рублей. Скандальная блондинка с юридическим образованием, по словам бизнесвумен, очень ответственно подошла к борьбе с колдуньей. Выложила в социальных сетях два поста с фотографиями и один видеоролик. За "освещение проблемы в СМИ" Мельниченко заплатила конторе Гордон 300 тысяч рублей. Но нечистая сила, видимо, оказалась сильнее юридической. Ни денег, ни раскаяния от гадалки Кристина Мельниченко так и не дождалась.

"Если бы компания вела себя честно и порядочно, они бы сказали четко и конкретно: Кристина, вот мы по твоему делу можем снять двухминутный ролик, выложить в Instagram информацию, и это будет стоить 300 тысяч. Согласны — подписываем договор, не согласны — до свидания. Такого сказано не было", — рассказывает Кристина Мельниченко.

В итоге Кристине пришлось искать настоящего адвоката и вновь оплачивать его работу.

"Обратилась она в компанию юриста Екатерины Гордон. Они, к сожалению, не сделали ничего, хотя, повторюсь, этот вопрос был решаем и решаем по настоящее время. Я считаю, что это прямое введение в заблуждение своего клиента, потому что, если клиент приходит к юристу, он должен рассчитывать на юридическую помощь", — отмечает адвокат Кристины Мельниченко Александр Ларин.

Кристина Мельниченко выиграла суд против юристов компании "Гордон и сыновья". Но те обжаловали решение — теперь слово за Верховным судом. Бизнесвумен из Пензы признается: лишь сейчас она поняла разницу между адвокатом и юристом.

"У нас люди не разбираются, кто такой юрист, а кто такой адвокат. Они отождествляют это. Юрист может иметь диплом, может ходить в суды, он может принимать участие в разных процессах, кроме уголовных дел. Он не может обращаться в полицию, он не может представлять интересы обвиняемого, он не может быть адвокатом свидетеля и так далее", — разъясняет почетный адвокат России Людмила Айвар.

А еще адвокат относится к спецсубъектам, и возбудить уголовное дело против него непросто. По данным СМИ, минувшим летом юрист Екатерина Гордон провалила экзамен в Адвокатской палате Московской области и не получила желанный статус. Говорят, элементарно не подготовилась. Журналисты "Дежурной части" встретили Екатерину Гордон у здания суда — она участвовала там в одном из процессов — и поинтересовались: неужели гранит науки оказался не по зубам?

"Я смогла ответить на все билеты, как известно. Я решила не получать адвокатский статус в этот период времени, поскольку у меня будут, в силу моих острых дел, очень часто этого статуса лишать, вероятно", — говорит Екатерина Гордон.

Юрист, режиссер, сценарист и даже певица, видимо, в чем-то лукавит. Ведь ранее, в одном из интервью она открыто заявляла, что давно мечтает стать адвокатом.

"В силу того, что не занимаюсь уголовным правом, статус не получала. Сейчас получу, чтоб просто отвалили, потому что у нас каша у всех в голове: она не адвокат. Да. Она юрист, она не занимается уголовкой. Короче, получу, чтоб просто глаз не выпадал у необразованных от непонимания", — рассказывала тогда Екатерина Гордон.

Москвичка Юлия Борисова необразованной себя не считает. Говорит, когда ее избил сосед по даче, певец Павел Кашин, было не до юридических нюансов.

Она долгое время провела в больнице, а потом обратилась в фирму "Гордон и сыновья" за консультацией.

"У Кати была другая задача: ей очень хотелось пиара, ей очень хотелось много денег, ей хотелось быть на всех каналах телевидения. Папка с документами, с копией моих документов куда-то исчезла. И странным образом потом сторона противника вдруг, оказывается, владеет этой конфиденциальной информацией в полном объеме. Мне хочется спросить, посмотреть ей в глаза и спросить: Катя, ты подарила или продала?" — задается вопросом бывшая клиентка юридической фирмы "Гордон и сыновья" Юлия Борисова.

Екатерина Гордон не скрывает, что выносит судебные конфликты в публичную плоскость якобы для создания резонанса. И делает это не бесплатно.

"Официально я представляю их как медиа и как юрист. Мы вытягиваем деньги, пускаем их в работу юриста. Конечно, каждый из нас получает свой гонорар, потому что я вообще на телек бесплатно не хожу", — откровенничает Екатерина Гордон.

Известному адвокату Шоте Горгадзе тоже приходилось "разгребать" плоды труда сотрудников компании "Гордон и сыновья".

"Взяв какое-то дело, какую-то работу, Екатерина Гордон потом ищет адвокатов, которые, например, за 50 процентов или за еще меньшую сумму будут в последующем представлять интересы человека, оставляя больше половины у себя. Ну, вот такой, видимо, бизнес околоюридический, потому что совсем юридическим этот бизнес назвать сложно. Потому что, когда обращаются за юридической помощью, тем более с уголовным делом, всегда ждут какой-то помощи, а не только того, что у тебя заберут деньги, а потом просто откажутся даже выдавать квитанцию. На мой взгляд, это крайне непорядочно, граничит даже с мошенничеством", — комментирует Шота Горгадзе.

По словам опытных адвокатов, Екатерина Гордон совершает такие же ошибки, как адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Вертится как уж на сковородке. В погоне за пиаром забывает об интересах клиента. Екатерина ассоциирует себя с президентом, хотя была только кандидатом, и то недолго.

Технологи по пиар не исключают, что образ блондинки со скользкой репутацией — это тоже самореклама, а клиенты — просто хорошая массовка.

"Когда Катя получила от меня деньги, она даже не приехала на подписание договора. Она и до этого не приезжала, она опаздывала все время на час, она врала, что каждый раз попадает в какую-то аварию. Приезжала она под этим делом. Не до конца пьяненкая. Да, я ни разу ее в трезвом виде, по моим субъективным ощущениям, не видела", — вспоминает бывшая клиентка юридической фирмы "Гордон и сыновья" Юлия Борисова.

В своих многочисленных интервью Екатерина не скрывает любовь к хорошему алкоголю. Хотя, может, это тоже пиар?

"Ну, конечно, я не алкоголик. Это понятно. Я фан хорошего вина, и это для меня важно, в силу того, что у меня очень интенсивная неделя: заняться сексом, выпить винца, поспать. Никогда не употребляла наркотики, у меня аллергия на дым, например, я не могу курить. Красное сухое вино, я обожаю вино", — признается Екатерина Гордон.

В разговоре со съемочной группой "Дежурной части" юрист Гордон уверяет, что все жалобы клиентов — это происки врагов и конкурентов. Официально в реестре юридических лиц нет компании "Гордон и сыновья".

Зато есть "Агентство оптимальных юридических решений". Именно это название фигурирует в судебных исках к сотрудникам Екатерины Гордон и к ней лично. Раскрученный бренд остается чистым.

"Бренд "Гордон и сыновья" — торговая марка. Вот, например, есть сок "Растишка". Вы же понимаете, что ООО не будет называться "Растишка", правильно? Ну, вы понимаете, что может быть название очень красивое какое-то, но в силу разных юридических моментов ООО может иметь другое название. Так никак нельзя уйти от ответственности", — говорит Екатерина Гордон.

В черном плаще с большой черной сумкой блондинка Гордон торопилась в свою черную машину: новенькую BMW Х6 2020 года выпуска стоимостью более 6 миллионов рублей.

"Конечно, это моя вина, что у меня конфликт с моей клиенткой. Это на 100 процентов моя вина. И отмотав время назад, это было два года назад, я бы сделала все, подарила ей, оплатила и так далее, но… Но это твоя вина, что у тебя конфликт. Я считаю, что это моя вина", — продолжает Екатерина Гордон.

В завершение встречи Екатерина официально пригласила съемочную группу программы "Дежурная часть" в гости и дала свой номер телефона.

"Если хотите разобраться, а не просто задача сделать сюжетик про Катю Гордон, я вас приглашу в гости, я подниму учредительные документы, договоры, мы посмотрим, как это устроено и поговорим начистоту. Даю вам слово!" — обещает Екатерина Гордон.

Журналист честно позвонил юристу на следующий день, чтобы узнать дату и время встречи. В ответ получил пространные смс, звонки от некоего пиар-менеджера, но никакой конкретики. В итоге он отправился в офис вместе с бывшей клиенткой Кристиной, той самой бизнесвумен из Пензы, написавшей заявление в полицию на компанию Гордон.

Однако никого не застали. По домофону пришедшим сообщили, что офис пуст. Вход на территорию — только по пропускам. Однако вскоре на улице появились люди, которые назвали себя сотрудниками компании "Гордон и сыновья". Встречи с бывшей клиенткой они явно не ожидали. Встреча была негостеприимной. После этого корреспондент позвонил самой Екатерине Гордон.

Светская львица, похоже, показала зубы.

— Екатерина Викторовна, вы нас пригласили сегодня мы приехали.

— Я вас пригласила, и я попросила согласовать время. Вы это сделали? Вы должны были согласовать время. Вы считаете себя вправе вламываться? Вы ведете себя по-свински, вы почему-то отказываетесь назначить время, вы вламываетесь.

— Нет.

— Вы лжете постоянно!

Кристина Мельниченко из Пензы намерена наказать неграмотных, по ее мнению, юристов из компании "Гордон и сыновья". За свои права борются и клиенты столичной фирмы "Правовая помощь", о которой было рассказано в начале этого репортажа. Только потеряв время, нервы и деньги, люди поняли, что нередко под броскими вывесками с громкими именами скрываются так называемые компании-ловушки, где сотрудники больше заботятся о прибыли и пиаре, чем об оказании реальной помощи тем, кто попал в беду.

Пострадавшие заявляют: теперь в поисках настоящих адвокатов они будут ориентироваться не на тех, кто чаще мелькает на экранах телевизоров, а на тех, кто чаще выигрывает дела и сдерживает данные обещания.