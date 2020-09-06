06 сентября 2020 14:26

Российские самолеты оснастят проверенной в Сирии системой прицеливания


Global Look Press

Все российские боевые самолеты получат новейшую систему прицеливания при бомбометании, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы сделали максимально доработанную до почти совершенства систему прицеливания при бомбометании", — сказал глава военного ведомства в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, система была всесторонне доработана, проверена, а затем еще раз проверена в боевых условиях. Как уточнил Шойгу, он имеет в виду опыт, полученный в Сирии.

Сейчас данной системой прицеливания оснащаются все боевые самолеты, имеющие системы для бомбометания, сказал министр.

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