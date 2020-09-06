Российские самолеты оснастят проверенной в Сирии системой прицеливания

Все российские боевые самолеты получат новейшую систему прицеливания при бомбометании, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы сделали максимально доработанную до почти совершенства систему прицеливания при бомбометании", — сказал глава военного ведомства в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, система была всесторонне доработана, проверена, а затем еще раз проверена в боевых условиях. Как уточнил Шойгу, он имеет в виду опыт, полученный в Сирии.

Сейчас данной системой прицеливания оснащаются все боевые самолеты, имеющие системы для бомбометания, сказал министр.