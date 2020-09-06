Игорь Шпектор умер за месяц до дня рождения

Председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор умер на 82 году жизни, сообщили в ОП РФ. Коллеги вспоминают Шпектора бодрым и энергичным, постоянно находившимся в разъездах с инспекциями и помощью на местах. В Общественной палате Шпектор с 2009 года, годом ранее он оставил пост мэра Воркуты, проработав в этой должности почти 10 лет. Был президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.

"Сейчас таких не делают", – написал в своем телеграм-канале коллега Шпектора, член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Врио главы республики Коми Владимир Уйба назвал смерть Шпектора тяжелой утратой для республики. Уйба отметил, что именно Шпектору принадлежит идея очистке шахтных вод, он руководил строительством единственной в мире плотины за Полярным кругом. При нем Воркута стала местом проведения Спартакиады народов Севера России – "Заполярные игры".

Шпектор не дожил до своего дня рождения менее месяца — 5 октября ему должно было исполниться 82 года.

О времени и месте прощания со Шпектором будет сообщено дополнительно.