Российская делегация во главе с Борисовым прибыла в Дамаск

В Дамаск в воскресенье, 6 сентября, прибыла российская правительственная делегация во главе с вице-премьером Юрием Борисовым.

Как ожидается, в ходе этого официального визита будут обсуждаться развитие и укрепление межгосударственного сотрудничества в различных областях.

У российских представителей запланирован ряд встреч с официальными лицами Сирии, пишет ТАСС.

В состав делегации входят в том числе заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отмечает РИА Новости.