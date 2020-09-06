Женщина с ножом набросилась на сотрудницу магазина в Ульяновске. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент нападения на работницу супермаркета в Ульяновске, произошедшего в воскресенье, 6 сентября.

На записи видно, как женщина вошла в помещение, достала из сумки нож и со спины атаковала сотрудницу магазина. Ей удалось повалить свою жертву на пол и нанести многочисленные ранения.

На помощь пострадавшей пришли ее коллеги, отобравшие нож у нападавшей. После этого агрессивно настроенная женщина скрылась с места преступления.

Как сообщают местные СМИ, правоохранителям уже удалось задержать подозреваемую.

По предварительным данным, потерпевшая выжила и в настоящее время находится в реанимации.

Достоверной информации о причинах, побудивших женщину взяться за нож, пока не поступало.

Отметим, что похожий случай на днях произошел в Татарстане, где мужчина попытался лишить жизни бывшую супругу, напав на нее в помещении магазина.