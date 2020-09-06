Коми: гостеприимство и древняя культура уникальной республики

13 сентября – важнейший день для Республики Коми. Там меняются сразу законодательная и исполнительная власть. О ситуации в регионе президенту доложил временно исполняющий обязанности Владимир Уйба. Как обстоят дела в Коми накануне Единого дня голосования?

Этой "восьмиквартирке", как говорят в деревне Палицы, деревяшке из бруса, построенной прямо на земле, без фундамента, – без малого 70 лет. Ольга Артемьевна живет здесь с 1980 года, квартиры ей и ее соседям дали как учителям сельской школы. Здесь говорят: последние 20 лет у республики не было хозяина.

Уйба в Коми – с апреля. Успел получить постоянную прописку. Младшие дети пошли здесь в школу. За плечами у врио главы – мединститут, врачебная практика и Северная Осетия – эвакуировал раненых, Федеральное медико-биологическое агентство, работа в Минздраве. Руководство республикой он принимает в разгар пандемии, когда регион – на втором месте после Москвы по коронавирусу.

Новую республиканскую больницу, спроектированную 20 лет назад, до сих пор не построили, как не построили, диагностический и перинатальный центры. Деревенские больницы и ФАПы не соответствуют никаким нормам, некоторые построены еще до Великой Отечественной. Аптек нет. Скорая тоже не едет.

Народный сход. Практически на каждой встрече люди говорят, что дороги разбиты. Не на вертолете, а на "Победе" (такой же, как когда-то у отца) Владимир Уйба везде за рулем – сам, в пути бывает по 7-9 часов, чтобы, на себе понять, что такое дороги Коми.

"Здесь сила земли такая большая. Люди держатся. Просят школу построить, больницу. Сухопутная Арктика – особое внимание государства", – отметил Уйба.

Сегодня 234 населенных пункта в республике не имеют круглогодичной связи. Регион огромный, по площади превосходит Германию, вдвое больше Великобритании. И потенциал развития – под стать территории.

Ель – символ еще советской республики и до сих пор. Добывали 26 миллионов кубометров. Объемы сейчас, конечно, меньше, но тогда труд был ручной. А сейчас отрасль стремительно модернизируется, она – одна из самых перспективных в России. Государственных инвестиций – уже 26 миллиардов. А есть еще и большой частный интерес.

Путь по Коми – дорога от одного лесозавода до другого. Задались обеспечить российский рынок своей фанерой, мебелью и бумагой. Причем производство – высокотехнологичное и безотходное. Лесная промышленность определяет уклад 45% населения Коми.

На сотни верст – ни шоссе, ни железнодорожных веток. 800 километров – среднее расстояние между населенными пунктами в Коми. Летом тут – тайга, болота, зимой – снег по плечи. Пользуясь отсутствием альтернативы, местные как бы казенные авиаперевозчики дерут за доставку три шкуры. В результате, например, цены на продукты выше среднероссийских в несколько раз.

На улице – плюс 10, а на ферме Вадима Серкова всегда тепло, пахнет свежескошенным сеном. Модную в московских супермаркетах мраморную говядину выращивают на смеси иван-чая с клевером. Фермеры повышают конкурентоспособность.

Это был долгострою длиною в четыре года. Сидели буквально на головах друг к друга – ученики, учителя. Новая школа – радости нет предела – 1200 мест. И, конечно, республике нужно больше новых современных школ. Несколько огромных учебных корпусов, спортзал и свое футбольное поле. Учиться приезжают даже из других районов. Для детей, многие из которых выросли в скромных домах, стены школы становятся новым миром. Здесь же учат еще и язык коми.

Древняя культура. Искреннее гостеприимство жителей Коми, умноженное на природные условия, – здесь можно остановиться в любом месте и часами наслаждаться видами – означает, что у республики еще и огромный туристический потенциал. Здесь 242 уникальных памятника природы, в том числе национальный парк "Югыд ва". Рядом – поселок, в стройотряде работал Владимир Путин. С тех пор мало что изменилось.

Лесовосстановление. За скоростью посадки не угнаться. Один саженец вроде и стоит копейки, но если умножить на 30 лет роста и прибавить инновационные технологии, получается совсем другая экономика. Восстановление природы в Коми – это не серийное производство, а ремесло. И хотя основная опора республики по-прежнему на газ и нефть, во многих сферах Коми стремится быть уникальной.