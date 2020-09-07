В Симферополе начинает действовать почасовой график подачи воды

В Крыму из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ с понедельника, 7 сентября, в Симферополе и десятках населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов питьевая вода будет подаваться потребителям по часам – утром и вечером.

Как сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко, на третьем – самом жестком – этапе вводимых ограничений потребление воды снизится до 100 тысяч кубометров в сутки при том, что ранее оно составляло 160 тысяч кубометров.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в октябре текущего года планируется направить в Симферопольское водохранилище воду еще из пяти скважин, что обеспечит дополнительный приток в 10 тысяч кубометров воды ежесуточно. Кроме того, специалисты Министерства обороны РФ увеличат мощность насосных станций для перекачки воды из Тайганского водохранилища по временному трубопроводу.

Проблема водоснабжения Крыма возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90 процентов потребностей полуострова. В настоящее время регион получает воду из местных источников.