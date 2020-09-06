Сборные Сербии и Турции не выявили победителя

В Белграде прошел матч соперников сборной России по групповому турниру Лиги нации – сборных Сербии и Турции. Встреча завершилась вничью 0:0.

В первом туре обе команды потерпели поражения. Сербы проиграли российским футболистам 1:3, а турки уступили сборной Венгрии 0:1. Составы претерпели заметные изменения. Команды создали немного опасных моментов. При том, что турки почти весь второй тайм играли в большинстве. На 49 минуте заработал вторую желтую карточку самый опытный футболист сербской команды Александр Коларов. Матч завершился вничью 0:0.

После двух туров сборная России единолично лидирует в 3 группе Лиги В. У наших футболистов 6 очков из 6 возможных. 3 очка у сборной Венгрии. Турки и сербы набрали по одному очку.