Соперники сборной России по Лиге наций сыграли вничью

Футбольная Европа продолжает следить за развитием событий в турнире Лиги наций. Завершились накануне встречи 5-го тура группового этапа и в группе, где выступает сборная России, играли ее соперники из Венгрии и Сербии. Венгры в случае победы могли стать лидерами квартета, но игра завершилась вничью – 1:1.

Как уже сообщали Вести.Ru, наша национальная команда несколькими часами ранее уступила в гостях футболистам Турции (2:3). У россиян осталось 8 очков, а венгры имели 7 турнирных баллов. Но после домашней ничьей с Сербией, сборная Венгрии всего лишь догнала наших футболистов и уступает им по личным встречам. Так что россияне остались лидерами квартета "В3".

Матч в Будапеште получился неровный. Поначалу хозяева играли несколько вальяжно и как итог – получили на 17-й минуте гол от Радонича. После этого Венгрия взялась за дело с большим энтузиазмом и смогла еще до перерыва сравнять счет – отличился Кальмар. Но второй тайм не получился у обеих команд и они не использовали ни одного момента, чтобы изменить результат.

Теперь у России и Венгрии по 8 очков, у Турции – 6, сербы замыкают четверку с 3 турнирными баллами. Наша команда заключительный матч 18 ноября проводит в Сербии и может в случае удачи выиграть групповые состязания. Венгрия будет играть с Турцией и последние станут лучшими в группе только если выиграют сами и если Сербия победит Россию.