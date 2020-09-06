Сборная России сыграет с командой Венгрии в Лиге наций

В воскресенье, 6 сентября, сборная России в рамках второго тура Лиги наций УЕФА сыграет с командой Венгрии. Встреча пройдет на поле "Пушкаш Арены" в Будапеште, начало – в 19:00 по московскому времени.

Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Даниеле Биндони. Резервный рефери – Даниэле Довери.

Для россиян этот матч с венграми станет восьмым в истории: российские футболисты четырежды побеждали, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. К слову, оба этих поражения были больше ста лет назад.

В последний же раз Россия встречалась с Венгрией летом 2017 года, тогда команда Станислава Черчесова в выездной товарищеской игре одержала победу со счетом 3:0. Отличилась Федор Смолов и Дмитрий Полоз, еще один мяч хозяева поля забили сами себе.

Вот и сейчас букмекеры не особо верят в успех подопечных итальянского специалиста Марко Росси, коэффициент на их победу – 4, в то время как на россиян – 2, а на ничью – 3,5.

Лига наций проводится во второй раз. Россияне выступают в группе 3 Лиги В, где их соперниками, помимо Венгрии, являются Турция и Сербия. На старте турнира наши футболисты в четверг в Москве переиграли сербов – 3:1, а венгры в Сивасе обыграли турецкую команду – 1:0.

"Мы знаем, что венгры обыграли турков. Недавно я общался с Балажом Джуджаком, которого, к сожалению, нет сейчас в составе. Сейчас мы ждем хорошей игры. Единственный минус – отсутствие болельщиков", – поделился ожиданиями от предстоящей игры наставник сборной России.

В прошлом розыгрыше соревнования Россия заняла второе место в группе B2, где играла с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2). Выиграла турнир команда Португалии, обыгравшая в финале сборную Нидерландов (1:0).