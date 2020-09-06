06 сентября 2020 18:00

Шунин будет защищать ворота сборной России в матче с венграми

В Будапеште пройдет матч второго тура Лиги наций между сборными Венгрии и России. Стали известны стартовые составы команд.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов вновь доверил ворот нашей команды Антону Шунину. Возможно, это связано с отличной игрой Шунина в недавней игре с командой Сербии.

Российская команда начнет игру в таком составе: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Антон Миранчук и Артем Дзюба. Кудряшов, Кузяев и Миранчук заменили Юрия Жиркова, Зелимхана Бакаева и Вячеслава Караваева. В запасе Гильерме Маринато, Сослан Джанаев, Сергей Петров, Егор Сорокин, Роман Нойштедтер, Юрий Газинский, Федор Смолов, Зелимхан Бакаев, Вячеслав Караваев, Даниил Фомин, Юрий Жирков, Александр Соболев.

спорт новости футбол Лига наций Антон Шунин Сборная России футбол