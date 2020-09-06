Шунин будет защищать ворота сборной России в матче с венграми

В Будапеште пройдет матч второго тура Лиги наций между сборными Венгрии и России. Стали известны стартовые составы команд.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов вновь доверил ворот нашей команды Антону Шунину. Возможно, это связано с отличной игрой Шунина в недавней игре с командой Сербии.

Российская команда начнет игру в таком составе: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Антон Миранчук и Артем Дзюба. Кудряшов, Кузяев и Миранчук заменили Юрия Жиркова, Зелимхана Бакаева и Вячеслава Караваева. В запасе Гильерме Маринато, Сослан Джанаев, Сергей Петров, Егор Сорокин, Роман Нойштедтер, Юрий Газинский, Федор Смолов, Зелимхан Бакаев, Вячеслав Караваев, Даниил Фомин, Юрий Жирков, Александр Соболев.