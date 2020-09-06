Сборная России обыгрывает венгров после первого тайма

В Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша проходит матч Лиги наций между сборными Венгрии и России. После первого тайма наша команда впереди 2:0.

Первый опасный момент в матче возник у ворот нашей команды. Доминик Собослаи выполнил штрафной, но Артем Дзюба выбил мяч на угловой. Российская сборная ответила острейшей атакой. Но Антон Миранчук не использовал выход один на один с вратарем Петером Гулачи.

Но на 16 минуте Антон исправился и отправил мяч в ворота после передачи Далера Кузяева. А на 33 минуте наши футболисты развили успех. После розыгрыша углового венгры вынесли мяч из штрафной площадки, но подбор остался за Магомедом Оздоевым, который и послал мяч в сетку.

Попытки венгров изменить сценарий матча были пресечены обороной российской сборной. Первый тайм остался за нашей командой – 2:0.