Российские футболисты одержали нелегкую победу в Будапеште

Сборная России по футболу одержала вторую победу в групповом турнире Лиги наций. На этот раз наши футболисты победили в Будапеште команду Венгрии с результатом 3:2.

Подопечные Станислава Черчесова отлично провели первый тайм. На 16 минуте Антон Миранчук после передачи Далера Кузяева забил первый мяч в ворота хозяев. На 33 минуте цели достиг удар Магомеда Оздоева. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу сборной России.

В начале второго тайма комбинацию с участием Антона Миранчука и Артема Дзюбы точным ударом завершил Марио Фернандес – 0:3. Но к чести венгров они не бросили борьбу и попытались спасти игру. Сначала на 62 минуте Роланд Шаллаи использовал ошибку Андрея Семенова и перебросил Антона Шунина. А через 8 минут вышедший на замену Неманья Николич после розыгрыша углового сократил отставание до минимума.

Но сравнять счет венгры не смогли. Сборная России сохранила победный счет 3:2. Наша сборная одержала две победы на старте и 6 очками возглавляет таблицу в группе 3 Лиги В.