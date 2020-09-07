Сборная России возглавила свою группу в Лиге Наций УЕФА после двух побед

Сборная России по футболу одержала вторую победу подряд в Лиге Наций. Обыграла венгров, забив им три мяча, как и сербам тремя днями ранее.

Яркое начало матча против венгров от сборной России, как продолжение прошлой игры с командой Сербии. Уже на 5-ой Минуте Антон Миранчук, брат Алексея, который перешёл в "Аталанту", вышел один на один, но пробил мимо створа ворота Петра Гулачи.

Исправился Антон быстро. Геометрически идеально выверенная комбинация. И вышедший в старте Далер Кузяев отдаёт голевую передачу, Миранчук в касание забивает.

Уже в середине первого тайма наши закрепили успех. После фланговой подачи, здорово доборолся в штрафной центральный защитник Андрей Семенов, выкатил под удар Магомеду Оздоеву, который нанёс точный обводящий удар левой ногой – 2:0!

Третий гол сразу после начала второго тайма и вовсе выглядел издевательским. Артём Дзюба посадил вратаря-полуфиналиста Лиги Чемпионов на пятую точку и выкатил под удар нашему натурализованному бразильцу Фернандесу, который с нескольких метро не промахнулся.

Однако венгры все-таки огрызнулись, забив в середине второй половины дважды. Оба раза из-за ошибок Андрея Семёнова. Но итоговый счёт остался в пользу сборной России, 3-2. Вторая победа подряд в Лиге Наций на старте!

Впереди в рамках Лиги Наций у нашей сборной ещё 4 матча. 2 в октябре оба домашние: с Турцией и с Венгрией. Затем в ноябре ещё два: с сербами и турками в гостях.