Испанцы разгромили сборную Украины

В Европе прошли еще несколько матчей второго тура группового турнира Лиги наций. В том числе и в группе 4 Лиги А. Сборная Испании в Мадриде нанесла крупное поражение команде Украины 4:0, а швейцарцы сыграли вничью с немцами 1:1.

Уже на третьей минуте испанцы вышли вперед. Ворота гостей был назначен 11-метровый, который реализовал самый опытный футболист "красной фурии" Серхио Рамос. Защитник, проводивший 171 матч в составе сборной Испании, не ограничился одним голом. Во втором тайме он забил второй мяч, уже с игры. Этот гол стал для Рамоса 23 в национальной команде. Он вышел на восьмое место среди голеадоров испанской команды. Третий гол на счету Ассу Фати. Нападающий "Барселоны", которому сейчас 17 лет и 311 дней, стал самым юным бомбардиром в истории сборной Испании. Подвел итог встрече новичок "Манчестер Сити" Ферран Торрес.

Во втором матче группы 4 Лиги А команда Швейцарии принимала сборную Германии. Немцы снова довольствовались ничейным исходом. Гола Илкая Гюндогана для победы оказалось недостаточно. Швейцарцы отыгрались с помощью точного удара Сильвана Видмера.

Сборная Испании набрала 4 очка и вышла в лидеры группы. На втором месте команда Украины с 34 очками. Два очка у команды Германии. У швейцарцев одно очка и четвертая позиция.