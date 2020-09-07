Шевченко высказался о разгромном поражении Украины в матче с Испанией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче второго тура Лиги наций против команды Испании.

Встреча проходила на поле стадиона "Альфредо ди Стефано" в Мадриде и завершилась со счетом 4:0 в пользу "Красной фурии". У победителей дубль оформил Серхио Рамос и по разу отличились 17-летний Ансу Фати и Ферран Торрес.

"Проблема заключалась не в одном или нескольких игроках. Главная проблема была в том, что команда не восстановилась, – приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА. – Уже можно говорить о том, что на таком уровне второй матч во время сбора нам дается очень тяжело. Когда играем с "топовыми" командами, когда уровень соперников подымается, то нам очень тяжело восстанавливаться. Ребята отдали все силы, сделали все что могли. К ним претензий нет. Испания сегодня была намного лучше нас", – подытожил 43-летний специалист.

Напомним, в Лиге А с четырьмя очками лидируют испанцы, на втором месте расположились украинцы (3 очка), на третьем – немцы (2), на четвертом – швейцарцы (1). На старте турнира Украина дома переиграла Швейцарию (2:1), а Испания сыграла вничью с Германий (1:1).