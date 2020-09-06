Станислав Черчесов: во втором тайме мы отдали инициативу

Сборная России по футболу одержала вторую победу в групповом турнире Лиге наций. Наша команда выиграла в Будапеште у венгерской сборной со счетом 3:2.

В начале второго тайма российская сборная вела 3:0, но затем пропустила два мяча и поставила свою победу под сомнение. Но все кончилось благополучно. Наши футболисты довели встречу до победы.

"Во втором тайме наша команда позволила соперникам перехватить инициативу. За что и поплатилась двумя пропущенными мячами. Но потом все выровнялось, и мы вернули контроль над игрой", – заявил главный тренер сборной России Станислав Чечесов в эфире "Матч ТВ".

Станислав Саламович поделился первыми впечатлениями от двух матчей сборной. "Мы давно не видели команду в деле. Две игры, две победы, но нам есть что разобрать. У тренерского штаба будет время осмотреться, а футболисты будут знать, над чем им работать.