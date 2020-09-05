Черчесов ждет интенсивного матча сборной России против Венгрии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Лиги наций против Венгрии.

Наставник российской сборной заявил: "У сборных простых матчей не бывает. Они стоят под флагом Венгрии, мы — под флагом России, поэтому здесь мы ждём интенсивного матча".

"Мы знаем, что венгры обыграли турков. Недавно я общался с Балажом Джуджаком, которого, к сожалению, нет сейчас в составе. Сейчас мы ждём хорошей игры. Единственный минус — отсутствие болельщиков", — цитирует Черчесова Спорт24.Ru

Встреча сборных Венгрии и России состоится 6 сентября в Будапеште.