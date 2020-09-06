06 сентября 2020 14:25

Тренер сборной Венгрии: набрать очки в игре с Россией будет непросто

Марко Росси

Марко Росси
UEFA

Главный тренер сборной Венгрии по футболу Марко Росси поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Лиги наций УЕФА против национальной команды России.

"Матч с Россией будет сложнее, чем с Турцией, ведь футболисты соперника уже давно имеют игровую практику, – приводит слова Росси пресс-служба УЕФА. – Они провели шесть туров в чемпионате и наверняка находятся в отличном физическом состоянии, поэтому набрать больше очков нам будет очень непросто".

Венгры на старте турнира переиграли турецкую команду с минимальным счетом – 1:0. Матч Венгрия – Россия состоится в воскресенье, 6 сентября, и пройдет на поле "Пушкаш Арены" в Будапеште, начало – в 19:00 по московскому времени.

Напомним, в последний раз Россия встречалась с Венгрией летом 2017 года, тогда команда Станислава Черчесова в выездной товарищеской игре одержала победу со счетом 3:0. Отличилась Федор Смолов и Дмитрий Полоз, еще один мяч хозяева поля забили сами себе.

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