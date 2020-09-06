Тренер сборной Венгрии: набрать очки в игре с Россией будет непросто

Главный тренер сборной Венгрии по футболу Марко Росси поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Лиги наций УЕФА против национальной команды России.

"Матч с Россией будет сложнее, чем с Турцией, ведь футболисты соперника уже давно имеют игровую практику, – приводит слова Росси пресс-служба УЕФА. – Они провели шесть туров в чемпионате и наверняка находятся в отличном физическом состоянии, поэтому набрать больше очков нам будет очень непросто".

Венгры на старте турнира переиграли турецкую команду с минимальным счетом – 1:0. Матч Венгрия – Россия состоится в воскресенье, 6 сентября, и пройдет на поле "Пушкаш Арены" в Будапеште, начало – в 19:00 по московскому времени.

Напомним, в последний раз Россия встречалась с Венгрией летом 2017 года, тогда команда Станислава Черчесова в выездной товарищеской игре одержала победу со счетом 3:0. Отличилась Федор Смолов и Дмитрий Полоз, еще один мяч хозяева поля забили сами себе.