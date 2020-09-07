Хабаровский край уходит под воду

Уровень воды в реках Хабаровского края продолжает подниматься, к настоящему времени подтоплены уже более 1,2 тысячи дачных, придомовых и земельных участков, а также несколько дорог. Подтопления происходят в результате дождевого паводка, обильных осадков и подпора грунтовых вод.

В течение последних суток уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся на 4 сантиметра – до 494 сантиметров, что на 40 сантиметров выше отметки неблагоприятного явления, передает ТАСС. Опасной же для города считается отметка 600 сантиметров. На Уссури уровень воды также продолжает расти, прогнозируется, что в течение ближайших двух суток она поднимется на 10-20 сантиметров.