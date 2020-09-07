Злоумышленники с пистолетами и битами атаковали торговцев арбузами в новосибирском кафе

В Новосибирске ищут пятерых мужчин, которые во время ужина напали на торговцев арбузами. Злоумышленники попали в объективы камер наблюдения.

Инцидент произошел около восьми часов вечера 3 сентября, однако запись появилась только сегодня утром. Вооруженные пистолетами и битами подозреваемые передвигались на видавшей виды Toyota Corolla – тем же вечером ее обнаружили стражи порядка. В салоне они нашли одежду, маски, два телефона, документы и патроны.

Судя по кадрам, злоумышленники точно знали, где и в какое время будут находиться их цели – в кафе "Самовар" в Кировском районе городе. С порога они сразу направились к торгующим арбузами с фуры мужчинам. Выяснение отношений было предельно коротким, но за это время один посетитель получил пулю в щеку, второй – в живот, у третьего пострадавшего диагностировали колото-резаную рану живота.

По предварительным данным, нападение стало следствием передела рынка придорожной торговли.