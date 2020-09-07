Маргарита Грачева объяснила, почему не будет свадьбы

Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, заинтриговала подписчиков в своем "Инстаграме", написав, что 6 сентября должна была состояться ее свадьба, "но ее не будет".

Ранее сообщалось, что Маргарита, которая вместе с детьми переехала из Подмосковья, где произошла трагедия из-за агрессии ее экс-супруга, в Петербург.

Некоторое время назад она намекала на то, что у нее появился избранник, с которым она собирается связать свою дальнейшую жизнь.

И вот оказалось, что "свадьбы не будет" по одной простой причин: потому что церемония бракосочетания уже была.

Причем, год назад. Свой брак молодожены зарегистрировали без шумных гуляний.

Об этом, по словам Риты, не знали даже родители и близкие друзья. Просто, как пишет Грачева, они с мужем не хотели это афишировать, а в этом году 6 сентября пара отмечает уже год совместной жизни.

Однако разыграть подписчиков все же удалось: Грачева выложила в соцсетях в том числе и постановочное видео, на котором они с избранником должны были обменяться кольцами, но жених вдруг выбрасывает коробочку и говорит, что свадьбы не будет, а потом объясняет, почему.

Ранее сообщалось, что Маргарита Грачева впервые снялась в фотосессии без протеза руки.