В Крыму автобус с пассажирами упал с обрыва

В Крыму микроавтобус с людьми упал с обрыва. ЧП произошло в бухте Капсель. Прибывшие к месту аварии спасатели установили, что пассажирская "ГАЗель" проехала по крутому склону порядка двадцати метров. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Специалисты "КРЫМ-СПАС" предприняли все необходимое для обеспечения противопожарной безопасности. Кроме того, была оказана психологическая помощь троим пассажирам и водителю", – прокомментировал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Также уточняется, что все находящиеся в салоне автомобиля граждане отказались от медпомощи.