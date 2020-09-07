Момент падения параплана в Новой Москве сняли на видео

Пилот-инструктор и его пассажир попали в больницу с тяжелыми травмами в результате падения параплана в Новой Москве. Инцидент попал на видео.

ЧП произошло около 18:20 6 сентября в поле между деревнями Бабенки и Филино. Управлял летательным средством 46 летний инструктор, его пассажиром был 34-летний москвич. Прокуратура в настоящее время разбирается в обстоятельствах произошедшего, по предварительным данным, причиной падения стал порыв ветра, согнувший крыло через пару минут после отрыва "Тандема" от земли.

Находившихся на борту мужчин госпитализировали с тяжелыми травмами. У пассажира, по данным "МК", диагностировали переломы позвоночника и пятки.