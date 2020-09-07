Травмы вместо эффектных фото: кто ответит за падение параплана с пассажиром

Рентгеновские снимки вместо эффектных фотографий: тяжелыми травмами для пассажира и инструктора закончился развлекательный полет на параплане в Новой Москве. Что стало причиной падения с высоты 17-этажного дома, выясняет полиция.

Прерванный полнт сняла жена пострадавшего. Пилот катает ее мужа на параплане, снижается, начинает закладывать резкие круги. Видно, что крыло параплана сминается – 10 секунд борьбы и жесткая посадка.

У пилота – перелом позвоночника, состояние тяжелое. Пассажир параплана пострадал меньше, но он тоже в больнице.

Купон на два полета ему подарила жена – купила на сайте компании "Мое небо".

"Мы в очереди стояли и все было в порядке. А так мы не смотрели никакие лицензии, ничего, потому что было видно, что люди знают, чем занимаются", – рассказала супруга пострадавшего Оксана.

Пилоту 46 лет, занимался парапланерной акробатикой – это высший пилотаж. В клубе его считают очень опытным.

"В данном случае была совокупность внезапной атмосферной турбулентности плюс малая высота. Стечение обстоятельств, не повезло. Если бы все произошло метров на 20 выше, пилот бы спокойно из этого режима вышел", – пояснил специалист парапланерного клуба "Мое небо" по взаимодействию с органами регулирования воздушного движения Андрей Ярцев.

Вот где все случилось – ближайшая к Москве парапланерная площадка. Понедельник – день нелетный. Никого.

В Москве десятки компаний предлагают полеты на парапланах, но ни одна из них не согласилась проанализировать видеоролик, чтобы понять, что пошло не так, почему произошло падение и можно ли было его предотвратить. Комментариев не дает и профильная федерация, которая курирует парапланеризм. Получается, что человек, заплативший деньги, которому пообещали безопасный полет, в случае каких-либо проблем остается с ними "один в поле".

Этот человек согласился на встречу после долгих переговоров. Кандидат в мастера спорта, учит летать других уже 25 лет, сам в небе еще дольше. По российским законам, чтобы катать людей в тандеме, специальные лицензии не нужны.

"Уровень квалификации пилота оценивает руководитель полетов либо руководитель клуба, он дает допуск тому или иному пилоту. По-другому это никак не делается", – рассказал руководитель парапланерного клуба Александр Тронин.

Уголовное дело из-за жесткой посадки параплана пока не возбудили – собирают и изучают факты.

"Параплан-тандем совершил вертикальную аварийную посадку с высоты 50 метров в районе деревни Филино. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Летные происшествия с парапланами случаются и в России, и за рубежом довольно часто. Это, в принципе, экстремальный спорт. Желающим "попробовать" нужно сделать выбор: доверить свою жизнь незнакомому человеку или все же взять всю ответственность на себя и самому научиться летать.