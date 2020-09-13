В Подмосковье самолет упал на глазах многочисленных очевидцев

Трагедия в Подмосковье: в Щелковском районе жесткую посадку в карьер совершил легкомоторный самолет. Пилот и пассажир погибли. За несколько дней до этого в Новой Москве с высоты 17- этажного дома упал параплан. Экстремалы разными способами поднимаются в небо, но нередко это заканчивается гибелью людей.

Легкомоторный самолет упал на глазах многочисленных очевидцев – жителей деревни Душоново Щелковского района. По их словам, перед крушением выполнял сложные фигуры пилотажа.

"Кружил, он здесь часто появлялся. Видимо, не хватило высоты. Не смогли раскрыть парашют", – говорят свидетели.

Рядом с обломками на песчаном карьере нашли парашют: не успели воспользоваться. К самолету немедленно прибыли экстренные службы. Но спасать было уже некого.

Следственные действия продолжались на месте ЧП до глубокой ночи. Установлено, что пилот и пассажир погибли на месте: они получили травмы, несовместимые с жизнью. Самолет упал примерно в 700 метрах от ближайшего населенного пункта. К счастью, на земле пострадавших нет.

Чтобы установить точную причину аварии, специалисты изучат не только обломки воздушного судна, но и сопроводительную документацию.

"Заявка на полет в указанном районе не подавалась. На борту воздушного судна находились два человека. Оба погибли. По данному факту Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка", – сообщил исполняющий обязанности заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.

Буквально несколько дней назад другое падение произошло в Новой Москве. Пилот параплана в тандеме с пассажиром рухнул с высоты 17-этажного дома. Эта кадры сняла супруга пострадавшего. Пилот наматывает круги в небе. Вдруг крыло параплана сминается:10 секунд борьбы и жесткая посадка.

У пилота – перелом позвоночника, состояние тяжелое. Пассажир параплана пострадал меньше но он тоже в больнице. Купон на два полета ему подарила жена. Купила на сайте компании "Мое небо".

"Мы в очереди стояли, и все было в порядке. А так мы не смотрели никакие лицензии, ничего. Потому что было видно, что люди знают, чем занимаются", – говорит жена пострадавшего Оксана.

В клубе уверяют: пилот был очень опытный. 46 лет, за плечами – годы занятий парапланерной акробатикой, это высший пилотаж.

"Была совокупность внезапной атмосферной турбулентности плюс малая высота. Стечение обстоятельств, не повезло. Если бы все произошло метров на 20 выше, пилот бы спокойно из этого режима вышел", говорит специалист клуба "Мое небо" по взаимодействию с органами регулирования воздушного движения Андрей Ярцев.

Из десятка компаний, которые занимаются полетами на парапланах, проанализировать видео полета согласилась только одна. Остальные ушли в глухую оборону.

"Уровень, квалификацию пилота оценивает руководитель полетов либо руководитель клуба. И собственно говоря, он дает допуски тому или иному пилоту на данный вид деятельности. По-другому это никак не делается", – сообщил руководитель парапланерного клуба Александр Тронин.

Олег Кушлевич – парапланерист с 30-летним стажем. По его мнению, этот вид спорта действительно потенциально опасен. Но если правильно готовиться к полету, риск минимален. На 99% ситуации можно спрогнозировать. У каждого пилота, который берет с собой пассажира, должно быть специальное оборудование. Но главное – опыт и большой налет. Инциденты происходят из-за самоуверенности пилотов.

Испытать на себе, что ощущает пассажир в небе, предложили и съемочной группе канала "Россия 24". На высоте 600 метров над уровнем моря от пассажира вообще ничего не зависит. Конечно, очень важно в таких случаях выбрать опытного инструктора, которому ты доверяешь не просто свое здоровье, а свою жизнь. Летные происшествия с парапланами действительно случаются довольно часто. Не только в России, но и за рубежом. Что же пошло не так в Новой Москве и можно ли было избежать падения, сейчас выясняет следствие.

"Параплан тандем совершил вертикальную аварийную посадку с высоты 50 метров в районе деревни Филино. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В причинах падении самолета и параплана сейчас разбирается следствие. Но две катастрофы в небо возможно заставят правоохранительные органы более жестко контролировать экстремальные полеты.