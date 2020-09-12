Место падения самолета на северо-востоке Подмосковья сняли на видео

Пилот разбившегося в субботу в Щелковском районе Подмосковья легкомоторного самолета не предупредил наземные службы о предстоящем полете. Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова заявила, что разрешения не выдавалось. Место крушения сняли на видео.

Двухместный Evektor-Aerotechnik SportStar Plus около четырех часов вечера упал в затопленный песчаный карьер в районе села Душонова. От столкновения с водой самолет фактически сложился пополам. Когда его подняли на берег, в салоне обнаружили находившегося за штурвалом владельца воздушной машины Даниила Немировского и его пассажира – оба были мертвы.

"Мы видели, как он летал. Даже не подозревали, что так закончится все", – отметила очевидец.

По предварительным данным, самолет вылетел из Черноголовки, при этом Немировский никого не поставил в известность о том, что собирается подняться в воздух на своем SportStar Plus с регистрационным номером RA-2568G.

Проводится доследственная проверка.