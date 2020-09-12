Два человека погибли при крушении самолета в Щелкове

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в подмосковном Щелкове. Тела пилота и его пассажира обнаружили в кабине упавшей в песчаный карьер с водой воздушной машины, сообщает региональное управление МЧС.

Самолет совершил жесткую посадку около четырех часов вечера 12 сентября в окрестностях села Душоново. Спасатели обнаружили на поверхности затопленного карьера обломки и раскрывшуюся парашютную систему. Пока сотрудники МЧС обследовали берега, экскаватор поднял SportStar на поверхность – в кабине и были найдены тела пилота и его пассажира. Сам самолет от удара о воду сложился пополам.

Причина крушения легкомоторного самолета чешского производства с регистрационным номером RA-2568G пока не называется. На месте работают следователи.