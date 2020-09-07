В России вынесен первый штраф из-за неопубликованного теста на COVID-19

В России назначен первый штраф за несвоевременное предоставление результатов теста на коронавирус на портале госуслуг. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Решение о штрафе вынес Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга. Гражданин, который прибыл в Россию на самолете, не разместил в трехдневный срок со дня прибытия на территорию страны результаты лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР. Человеку придется заплатить 15 тысяч рублей.

Пассажирам, которые возвращаются из-за рубежа, в течение 72 часов нужно сдать тест на COVID-19, а его результаты загрузить на портал госуслуг. Например, в Шереметьеве работает круглосуточная лаборатория, где можно провериться на наличие инфекции.