Найдут и оштрафуют: тысяча москвичей не сдала тесты, вернувшись из-за границы

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает о том, что за границей с 1 августа побывало более 100 тысяч москвичей.

При этом при сверке анкет, которые пассажиры должны заполнять на борту, было установлено, что около одного процента из них (то есть около тысячи человек) после возвращения в Россию не внесли в течение трех дней (как это положено) результаты тестирования на COVID-19 на портале госуслуг.

За это проигнорировавшим данные требования путешественникам грозит штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

"Если же эти действия (бездействия), повлекли причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа на граждан может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей", – предупреждают в Роспотребнадзоре.

Также ведомство сообщает, что продолжает осуществлять контроль за исполнением гражданами требований законодательства и внесением результатов тестов на COVID-19 на портал госуслуг после прибытия регулярными авиарейсами из зарубежных стран в течение трех дней.

Ранее сообщалось, что в Петербурге был выписан первый штраф на 15 тысяч рублей мужчине, вернувшемуся из-за рубежа и не разместившему результаты теста на COVID-19.